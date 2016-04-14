Киев, 14 апреля, 2016, 21:29 — ИА Регнум. В отличие от прошлых лет, в этот раз прямую линию российского президента Владимира Путина на Украине смотрел мало кто. Как раз во время выступления Путина в Верховной раде решалась судьба нового украинского правительства и коалиции. А у этого сериала всегда возможны неожиданные сюжетные повороты.

ИА REGNUM

Да и казалось, что российский президент украинской темы не очень хочет касаться. Хватает и внутренних проблем. Но спустя несколько часов общения дошло дело и до развернутого комментария по Украине. А началось все с вопроса 12-летней девочки Вари — кого бы Путин спас первым, если бы тонули президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган.

«Варя, ты ставишь меня в трудное положение, я даже не знаю, что сказать», — сказал российский лидер. «Если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно», — добавил Путин. Но уточнил, что Москва готова протянуть руку помощи всем своим партнерам — если те готовы протянуть свою.

Впоследствии дело дошло и до Донбасса. Российского президента, спросили стоит ли ждать очередного военного обострения.

«Первое — это конституционные изменения. В минских соглашениях написано: до конца 2015 года принять изменения в Конституцию Украины. Но, как мы знаем, в первом чтении проголосовано, а во втором — нет. Мы же не можем внести изменения в Конституцию Украины. Написано, что в течение 30 суток после подписания должен быть фактически введён закон об особом статусе. Но он не введён. Написано, что должен быть принят закон об амнистии. Он принят, но не подписан Президентом. Не мы же это должны делать, понимаете? И всё время начинают ссылаться на то, что на линии соприкосновения время от времени стреляют. Кто не хочет выполнять минских соглашений, для него это очень хорошая, извините за моветон, «отмазка». Сами постреляли, им ответили — вот, пожалуйста, стрельба. Значит что — не нужно выполнять минских соглашений? Нет! Другого пути для урегулирования проблемы не существует, кроме как исполнение минских соглашений. Теперь мы слышим от наших партнёров, в том числе из Соединённых Штатов и из Европы: вы знаете, там сложная внутриполитическая ситуация, они не могут. Они не могут, а мы‑то здесь при чём? Понимаете, в этом проблема реально», — заявил Путин.

«Но если и украинские власти и если наши партнёры в Европе и в США всё‑таки хотят, чтобы мы прошли этот путь и достигли нужных результатов, нужно тогда работать со своими партнёрами в Киеве. А там и президент, и премьер бывший и будущий, и вся оппозиция так или иначе связаны с западными странами. Окажите на них влияние тогда — что талдычить, извините, каждый раз, что Москва должна что‑то исполнить. Всё, что мы должны были исполнить, мы исполнили, сами‑то должны что‑то сделать. Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Мы готовы всячески содействовать этому процессу. Исхожу из того, что никаких активных боевых действий не будет», — продолжил российский президент.

Еще одно заявление Путина, которое на Украине восприняли как сенсацию — что Москва готова на усиление мандата миссии ОБСЕ и на ввод на линию разграничения вооруженных наблюдателей. Такую идею ранее предлагал украинский президент Петр Порошенко.

«У нас не так давно был разговор с Петром Алексеевичем Порошенко, он предложил, это его предложение было, усилить присутствие ОБСЕ, в том числе его предложение, чтобы сотрудники ОБСЕ были с оружием на линии разграничения, и добиться полного прекращения огня. Я считаю, что это правильное предложение, мы это поддерживаем. Но нужно теперь с западными партнёрами проработать, чтобы ОБСЕ приняло такое решение, значительно увеличило бы количество своих сотрудников и, если нужно, прописало бы в мандате возможное наличие у них огнестрельного оружия», — сказал Путин.

Кстати, вслед за этим в Киеве сообщили о планах обсудить по телефону с канцлером Германии и президентом Франции вопрос усиления миссии ОБСЕ.

Однако украинский политолог Михаил Погребинский в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM высказал мнение, что такое усиление миссии ОБСЕ невыгодно Киеву.

«Раз Путин говорит, что он уже не против, что уже договорился — такая миссия возможна. Но есть нюанс. Украина хочет не на линию противостояния, а на границу с Россией. А это Путин не обещал. Этот вариант возможен, но это будет тяжелая задача для европейцев. У ОБСЕ нет вооруженных людей. Как-то надо что-то менять в самой консерватории, которая называется ОБСЕ, а это не просто. Это звучит скорее как-то, что мы готовы на многое пойти, поскольку заинтересованы в жестком соблюдении прекращения огня. Киев скорее начнет отползать от этой идеи. Киев легко находит главное оправдание, почему он не выполняет свои обязательства по Минску — потому что стреляют. Если же поставить на линию разграничения ОБСЕ, чтобы они выполняли функцию контроля, как тогда оправдать желание не выполнять минские соглашения. Стрелять прекратят, но придется выполнять Минск. Киев этого не хочет и не может. Вряд ли эта формула быстро найдет свою реализацию. Хотя сама по себе она действительно неожиданная», — сказал Погребинский.

Коснулся российский президент и темы санкций. Говорит, что вряд ли Запад пойдет на отмену санкций, хотя Минские соглашения не выполняются по вине Украины, уверен Путин.

Пока российский президент общался по прямой линии, в Киеве уже успели избрать новый состав правительства. Собственно новый Кабмин Путина и попросили прокомментировать.

«Я ничего не думаю о новом украинском правительстве, я даже его не знаю, его состав и приоритеты, что оно намерено делать. Знаю, что планировалось делать и что сделано. В конце 2014 года был принят план прежним украинским правительством, который состоял из 9 пунктов. Выполнено 2, и то не полностью. А результаты тяжелые. Мы говорим у нас инфляция большая 12,9%. Да, большая. Имеет тенденции к снижению. Но инфляция в Украине 48,5%. Это запредельные вещи. Цена на газ поднялась не на проценты, а в 3,3 раза. Плата за электроэнергию увеличилась в прошлом году на 53%, а в этом планируется еще на 63%. Это даже экономически нецелесообразно. Собираемость платежей за газ была самой низкой на пространстве СНГ. Нам нужна стабильная, процветающая Украина. Рассчитываем, что так и будет… Как были олигархи у власти. Кто-то пытается у нас скандал устроить по офшорам. Но там прямо первые лица страны, сами миллиардеры, предприниматели и сами по офшорам сидят. Деолигархизация не происходит. Наоборот усиливается. Клановая система управления укрепилась в последнее время. И это оценки не только наши, но и наших западных партнеров. Мы заинтересованы, чтобы Украина встала на ноги и не происходило то, что происходит в экономике… Надеюсь, что новое правительство сделает выводы из того что происходило в последнее время. И будет действовать прагматически. В интересах народа. Своего собственного народа, а не руководствуясь фобиями или в угоду каким-то иностранным структурам», — сказал Путин.

Михаил Погребинский высказал мнение, что смена правительства в Киеве не поможет нормализовать отношения между Киевом и Москвой.

«Как не было при Яценюке, так нет и при Гройсмане шансов на нормализацию отношений. Это зависит от многих факторов. Невозможно восстановление прагматических нормальных отношений, если одна сторона считает другую агрессором. А пока большинство в парламенте так считает, президент и Гройсман это повторяют, и американцы эту линию поддерживает, до тех пор перспектив налаживания отношений нет. Россия занимается такую позицию — мы понимаем ваши ограничения, что вы понабирали странных людей в парламент, готовы нормализовать отношения, но проявите добрую волю со своей стороны. Но связаны руки у президента и премьера», — сказал политолог.