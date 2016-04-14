Брюссель, 14 апреля, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Бельгийские национальные СМИ сообщают о том, что влиятельный вербовщик боевиков в ряды ИГИЛ в Сирии был приговорен к 15 годам лишения свободы, передает ABC News,

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Халид Зеркани признан бельгийским судом виновным в вербовке бельгийских кандидатов для «Исламского государства» в 2012—2014 гг.

Среди новобранцев Зеркани были и двое жителей Брюсселя, Абдельхамид Абауд и Шакиб Акру, которые участвовали в теракте 13 ноября в Париже, где было убито 130 человек. Оба террориста были ликвидированы полицией, которая взяла их в окружение.

Апелляционный суд Брюсселя подтвердил ранний приговор против Зеркани по обвинению в участии в террористической группе в качестве ее куратора.