Новосибирск, 26 апреля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. С успехом стартовав в Москве и Санкт-Петербурге, ретроспективная программа лучших фильмов с участием Джека Николсона перемещается вглубь России. Сегодня показы начнутся в новосибирском кинотеатре «Победа».

Цитата из к/ф «Китайский квартал». реж. Роман Полански. 1974. США Джек Николсон и Фэй Данауэй

"70-е годы можно назвать золотым периодом творчества Николсона: его почти звериная энергетика, бешеный взгляд и гортанный голос не просто обеспечивают успех фильмам с его участием, но как-то по-особому структурируют вокруг себя кинопространство, притягивая к его фигуре полное внимание зрителей. Именно из этого периода мы выбрали три культовых фильма, каждый из которых открывает новую сторону его таланта», — комментирую в «Иномкино».

В программу вошли:

«Пролетая над гнездом кукушки»Милоша Формана, 1975, с Джеком Николсоном, Луизой Флетчер, Уильямом Редфилдом и Майклом Берриманом. Картина о психиатрической больнице считается одной из ключевых для Америки 70-х — расцвета контркультуры и гуманизма;

«Китайский квартал»Романа Поланского, 1974, с Джеком Николсоном, Фэй Данауэй, Джоном Хьюстоном и Перри Лопесом. Полански снимает классический «чёрный детектив»: «роковая женщина», остроумный и обреченный герой в атмосфере неизбежности и фатализма;

«Почтальон всегда звонит дважды»Боба Рэфелсона, 1981, с Джеком Николсоном, Джессикой Лэнг, Джоном Коликосом и Майклом Лернером. Фильм снят по роману Джеймса М. Кейна и представляет собой мрачное и полное тревожного ожидания повествование о запутанной истории любви и проблематике Великой депрессии конца 20-х — начала 30-х годов.

Ретроспектива продлится в кинотеатре до 28 апреля. Организует программу компания «Иноекино».