Москва, 14 апреля, 2016, 21:08 — ИА Регнум. «На международном уровне была Сирия, были теракты, были вопросы по Украине по безопасности, и понятно, что это важнейшая, магистральная тема международной части, в которой принимали участие обычные граждане России. К этим темам ситуационно присоединился Нагорный Карабах. — подчеркнул политолог. — На внутриполитическом направлении важнейшей стала ситуация с выборами. Это последняя прямая линия перед избирательной кампанией. Парламентские выборы сами по себе — уникальное событие, плюс они пройдут по новой, смешанной системе, значительно расширилось политическое поле. очень важны были вопросы, касавшиеся легитимности самого выборного процесса. Если посмотреть в регионы, есть такие, где значительно усилилась КПРФ, где серьезно расширилось представительство оппозиционных партий, есть несколько мэров — оппозиционеров. Да и смена главы ЦИКа говорит о том, что никто особо заворачиваться и «накручивать очки» «Единой России не собирается.»

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Даже если «Единая Россия» наберет всего 30−40%, необходимое большинство она легко может набрать одномандатниками, и поэтому нет необходимости ей ничего «накручивать», считает политолог.

Очень важной составляющей Прямой линии, по мнению Дмитрия Абзалова, стала экономическая проблематика. «Понятно, что ситуация сложная, но не такая критическая, как, например, была в 2008 году, и уже более менее стабилизируется. Тем не менее, вопросы, связанные с капремонтом, ЖКХ, дорогами, лекарственным обеспечением, задержки зарплат «вошли в топ». Собственно говоря, это отразилось непосредственно на самом мероприятии.» — подчеркнул президент Центра стратегических коммуникаций.

Напомним, как ранее сообщалоИА REGNUM, 14 апреля в Москве состоялась «Горячая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Общение граждан России с президентом длилось 3 часа 40 минут.

Собирать вопросы центр обработки сообщений начал неделю назад, 7 апреля. Обращения поступали по телефонной линии, с помощью SMS-, MMS-сообщений, коротких видероликов. Впервые в этом году помимо записанных заранее через специальное приложение видеовопросов граждане страны смогли через него же осуществить видеозвонок в прямой эфир программы.

Кроме того, у пользователей соцсети «ВКонтакте» появилась возможность задать вопрос через созданную для этих целей группу программы в этой сети. Наиболее интересные и актуальные из поступивших вопросов были заданы Владимиру Путину в ходе прямого эфира.