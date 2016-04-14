Калининград, 14 апреля, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Спустя шесть лет после создания на бумаге игорной зоны «Янтарная» этот бизнес на западе России, наконец, начал материализоваться. Сегодня, 14 апреля, калининградским журналистам показали первый объект легализованного порока — облицованный зеркальными стёклами куб, взгромоздившийся над побережьем Балтики.

Андрей Выползов ИА REGNUM Глава калининградского Минэка Анастасия Кузнецова на открытии первого игорного заведения

В «стекляшку» со ста пятьюдесятью игровыми автоматами можно попасть только по предъявлении паспорта. Далее тебя заносят в базу потенциальных лудоманов (из-за этой процедуры отказалась получать игровую карту сотрудница пресс-службы регионального правительства, чтобы потом не было разговоров о чиновниках-игроманах).

Желающих из пишущей братии попасть в «зону» набралось столько, что, помимо автобуса, организаторам пришлось заказывать квартет такси. Даже прямая линия с президентом не сыграла роль сдерживающего фактора. «Только из «Российской газеты» не поехали, Путина слушают», — уточнила сотрудник пресс-службы (та самая, что отказалась от карты Magic crystal).

Игорное заведение открыла министр экономики Калининградской области Анастасия Кузнецова, осыпав журналистов цифрами с шестью нулями. Так, в региональный бюджет (а инвестор объекта ООО «Невеленд» является калининградским налогоплательщиком) за аренду земли с 2014 года уже поступило 25 млн рублей. Налог на игорный бизнес к концу 2016 года достигнет 40 млн рублей. Суммарные же инвестиции «Невеленда» в приморский пустырь между посёлками Куликово и Заостровье составили около 115 млн рублей.

В конце своей речи министр высказала своё мнение об игре: «Я не азартный человек. Если играю, то только в шахматы. Когда-то был третий разряд».

Работник игорного клуба по имени Ольга рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что заведение, открывшееся в День дурака, уже начинает приобретать популярность. «В мою смену не так давно было больше 50 человек. Были и те, кто только под утро уходил. А кто-то уже сорвал джекпот — 124 тысячи рублей», — уточнила Ольга. Про промотавших всё и вся посетителей пока нет информации. Ну, или это коммерческая тайна. Чтобы завлечь народ из Калининграда (40 км), владельцы клуба планируют в ближайшее время пустить бесплатный автобус.

Общая площадь игорной зоны «Янтарная» составляет около 100 гектаров. Рядом со «стекляшкой» уже достраивается внушительный «дворец» с казино, покерным клубом, концертной площадкой, ресторанами и даже как-будто с детским садом для VIP-клиентов. Арендатором всей этой территории является казанский инвестхолдинг «Роял Тайм Групп», который заявил о поэтапных (до 2029 года) капиталовложениях в игорную зону на 45 млрд рублей. Через 13 лет ожидается, что на объектах «Янтарной» будет 19 тысяч рабочих мест.

В планах властей Калининградской области «прикрутить» к игорной земле масштабный проект под условным названием «Новый город». Речь идёт о сети санаториев, пансионатов и лечебниц с элементами архитектуры старой Европы (новоделы). В общем, калининградский Баден-Баден.

…Рассказ будет не полным, если не сообщить об удаче коллеги из «Интерфакса» Олега Шанько, который в первый раз в жизни решил сыграть в «однорукого бандита». Журналист за пять минут и, кажется, неожиданно даже для руководства «Невеленда» выиграл 21 тысячу рублей.

«Дуракам везёт», — прокомментировал коллега.