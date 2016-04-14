Рыбинск, Ярославская область, 14 апреля, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Ситуация с банком «БФГ-кредит», который после назначения Центробанком временной администрации приостановил свои функциональные операции в Рыбинске, оборачивается настоящей бедой для второго по величине города Ярославской области. Жители Рыбинска крайне обеспокоены тем, что приостановлены выплаты пенсий, и отсутствует возможность получения своих же денежных средств.

plusworld.ru Банк «БФГ-кредит»

«В связи с тем, что произошло с банком «БФГ-кредит», ситуация в городе действительно напряженная. Не понятно будут ли возвращены деньги юридическим лицам. С физическими лицами проще — их вклады до суммы в 1 400 000 рублей будут возвращены. Решение сложившейся ситуации не в компетенции муниципального совета, и городской администрации, такой вопрос решается на федеральном уровне. Горожане ошарашены, мне позвонило много избирателей, вспоминают 1991 год. Успокаиваю людей, тем, что денежные средства физических лиц застрахованы», — прокомментировал данную ситуацию корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципального совета Рыбинска Сергей Борисов.

«Банк приводится в предбанкротное состояние. Для рыбинцев этот банк был очень важным, кто получал в нём пенсии, кто платил через него за коммуналку. Это был крепкий банк, и удивительно, что такое случилось. Вклады в последнее время там принимали под очень высокие проценты, видимо чтобы успеть собрать побольше денег. Люди действительно испуганы, пенсионеры фактически остались без хлеба. Это первая серьезная задача для нового руководства города, своеобразный экзамен, думаю проблему они решат», — считает секретарь Рыбинского городского комитета КПРФ Шакир Абдуллаев.