Владикавказ, 14 апреля, 2016, 20:52 — ИА Регнум. До конца 2016 года бюджет Северной Осетии пополнится на один миллиард рублей. Как сообщает 14 апреля корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на прошедшем во Владикавказе заседании парламента республики председатель парламентского комитета по бюджету, налогам и кредитным организациям Асланбек Хадарцев.

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Представляя коллегам основные бюджетные параметры, депутат Хадарцев пояснил, что доходы ожидаются от акцизов на алкогольную продукцию. Однако в отношении прогнозируемых поступлений в бюджет в сумме 1 млрд рублей развернулась дискуссия. В частности, глава парламента Алексей Мачнев поинтересовался наличием точных расчетов по цифрам.

Со своей стороны Асланбек Хадарцев пояснил, что этот финансовый прогноз стал возможен исходя из поступлений алкогольных акцизов за первый квартал текущего года. Сумма составила 453 млн рублей, что показывает рост на 940% к аналогичному периоду прошлого года. «В Правительстве республики уверяют, что есть договорённость с руководством Росалкогольрегулирования, и если отрасль будет также активно работать и отчислять акцизы, то к концу года получить миллиард рублей возможно. К тому же наблюдается увеличение собственных доходов с опережением на 128% от плана. И эту тенденцию нам необходимо сохранить», — пояснил докладчик.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таймураз Тускаев также пояснил, что до принятия решений по корректировке параметров бюджета был проведен конкретный анализ поступлений акцизов за последние два-три месяца.

«В республике создана комиссия по регулированию деятельности алкогольпроизводящих предприятий, куда входят и представители парламента. Нам способствует и то, что сама система госрегулирования этой отрасли с 2016 года стала более жесткой и возможности к различным «ухищрениям» стало гораздо меньше. Все это нам позволит выполнить те параметры, которые мы заложили в бюджет. А возможности у нас не очень большие. Поэтому нужно находить оптимальные решения, которые позволят нам решить проблемы и в социальной, и в экономической сферах. Нами достигнута пока устная договоренность, но вероятность того, что наши предприятия будут получать акцизную марку и работать на 100%, очень высока. Я заверяю депутатов парламента в том, что исполнительная власть сделает все, чтобы эти параметры исполнить. Работа для этого ведется», — сказал Тускаев.

Затем депутаты проголосовали в поддержку изменений параметров бюджета и отдельно за каждую из 12-ти поправок, поступивших ко второму чтению. В итоге законопроект об изменениях в бюджет 2016 года был принят в окончательном чтении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет республики в текущем году составляет 19 млрд 355 млн рублей, расходы главного финансового документа определены в сумме 19 млрд 755 млн рублей. Дефицит бюджета сложился в размере 400 млн рублей. Северная Осетия по-прежнему остается среди российских регионов с высокой степенью дотации. Государственный долг республики приближается к 10 млрд рублей.