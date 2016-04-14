Санкт-Петербург, 14 апреля, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Петербургский гарнизонный военный суд отправил под арест двух из трех подозреваемых в убийстве двух медицинских сестер в Окружном военном госпитале. Об этом сегодня, 14 апреля, пишет «Российская газета».

rusvesna.su Арест

Сообщается, что военнослужащий по призыву Александр Томский арестован петербургским гарнизонным военным судом на два месяца. Также арестован военнослужащий Давид Зиганшин.

Решение по третьему подозреваемому — Степану Даценко пока не вынесено.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 12 апреля в психиатрической клинике военного госпиталя госпитале № 422 на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу принято к производству уголовное дело возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), по факту обнаружения 12 апреля 2016 года в помещении медицинского отделения Федерального государственного казенного учреждения «442 военный клинический госпиталь» Минобороны России тел двух медицинских сестер.

На поиск преступников были ориентированы сотрудники полиции Петербурга и Ленобласти, других силовых структур. В 14:15 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны пограничным нарядом при попытке пересечения государственной границы Российской Федерации и Финляндской Республики в районе города Светогорск Выборгского района Ленобласти.