Ялта, Крым, 14 апреля, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Крупные российские банки не идут в Крым по нескольким причинам, в том числе — из-за наличия украинских активов. Об этом на секционном заседании «Банковская инфраструктура — основа нового Крыма» на II Ялтинском международном экономическом форуме рассказал председатель Координационного Совета «финансово-банковского совета СНГ» Анатолий Казаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Морская галька

Помимо угроз западных санкций и отключения банков от западных процессинговых центров, есть более существенная угроза — потеря украинских активов.

«Многие крупные банки имели свои дочерние банки на Украине, они там имеют большие активы и кредитные портфели», — сказал эксперт.

Также эксперт отметил, что Крыму необходимы фонды венчурных инвестиций для развития экономики региона, а санкции затормаживают процесс инвестирования в регион. В таких условиях он рекомендовал не ждать появления крупных банков в Крыму, а создавать свои местные кооперативные и инвестиционные банки, объединения ресурсов частных предпринимателей.