Ялта, Крым, 14 апреля, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Банк ВТБ не планирует начинать свою деятельность в Крыму, поскольку в КФО уже представлены банки с государственным участием, группа ВТБ передала свою сеть банку РНКБ, кроме того, акционеры банка не ставили такую задачу. Об этом в ходе экономического форума заявил заместитель президента, — председателя правления банка ВТБ Михаил Овсеевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1880

«Мы в своей стратегии исходим из того, какую задачу ставит перед нами правительство.

На сегодняшний день государственный банк в Крыму есть, он, надеюсь, полностью реализовывает свои задачи и функции, которые ему ставятся», — сказал Овсеевский.

«Если говорить про наше присутствие здесь, то это было до известных событий — здесь были офисы нашего дочернего банка ВТБ — Украина. — добавил он. — В соответствии с политической ситуацией мы передали всю нашу сеть банку РНКБ. Поэтому все, что было нами сделано здесь, не пропало и продолжает работать».

Отвечая же на прямой вопрос, почему группа ВТБ не проявляет собственную инициативу, он ответил: «Пока наши акционеры такую задачу нам не ставили».