Ялта, Крым, 14 апреля, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Название региона, где произведено вино, нужно писать только на хороших винах, а сообщество местных виноделов должно устанавливать свои стандарты выпускаемой продукции. Такое предложение на секционном заседании «Экономические аспекты развития виноградарства и виноделия в России» на II Ялтинском международном экономическом форуме внёс крымский винодел Павел Швец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Джеймс Энсор. Бокал красного вина, клубника и вишня. 1892

«Мы сами устанавливаем качество вина, ниже которого опускаться не можем, и пишем название региона только на хороших винах. А вина попроще реализуются под собственными торговыми марками, без упоминания географических названий: Крым или Севастополь», — предложил директор Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Павел Швец.

В качестве примера он привёл Бордо, Бургундию и другие винодельческие регионы мира. По мнению винодела, следить за соблюдением местных стандартов качества могли бы региональные саморегулируемые отраслевые организации.

Также Павел Швец отметил большой потенциал развития винодельческой отрасли на полуострове. «На полуострове порядка шести тысяч гектаров плодоносящих виноградников. А во Франции только в Бордо — 120 тысяч гектаров. Так что нам еще нужно виноградники сажать и сажать», — сказал винодел. По его словам, чтобы создать «с нуля» винодельческое хозяйство с виноградниками площадью 10−20 гектаров, требуется около 1,5 млн евро, и «на сегодня в России есть инвесторы, готовые приходить в Крым и вкладывать эти суммы».

При этом министр сельского хозяйства Крыма Андрей Григоренко отметил, что нет достаточного количества заявок от предпринимателей на участие в программе по возмещению затрат на посадку виноградников, при том что государство возмещает от 40 до 90%.

«Государственные компенсации затрат на различные виды сельскохозяйственных работ — в том числе раскорчевку старых виноградников и создание новых — составляют от 40 до 90%. Проблема в том, что нет достаточного количества заявок предпринимателей, желающих получить эти средства. В прошлом году мы из средств, выделенных по этой программе, освоили около четверти», — сообщил Григоренко и призвал предпринимателей активнее заниматься созданием новых виноградников.

По его словам, общий объем поддержки сельскохозяйственной отрасли в Крыму, запланированный на 2016 год, — 3,5 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд на поддержку растениеводства. «Значительная часть этой суммы — на поддержку виноградарства», — подчеркнул министр.

Производители отмечают, что темпы посадки виноградников они наращивают. Так, ФГУП «ПАО Массандра» планирует в 2016 году заложить 145 гектаров новых виноградников — это примерно в 10 раз больше, чем в 2013 году. Производственное объединение «Инкерман» ранее планировало высадить около 150−200 гектаров винограда.