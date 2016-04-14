Гатчина, Ленинградская область, 14 апреля, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Торжественное открытие ХXII Российского кинофестиваля «Литература и кино» состоялось вечером 14 апреля в Гатчине. В ходе церемонии открытия приз губернатора Ленинградской области за вклад в развитие киноискусства получил советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Аристарх Ливанов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства 47-го региона.

Логотип фестиваля «Литература и кино»

Отметим, что в этом году кинофестиваль посвящен Году российского кино, объявленному президентом России Владимиром Путиным, а также целому ряду юбилеев известных писателей и литераторов.

Всего в конкурсной программе — 23 киноленты режиссеров из России, Украины и США. Среди них есть как игровые, так и неигровые фильмы, снятые по мотивам литературных произведений в 2015—2016 годах.

Открылся кинофорум показом фильма из конкурсной программы «Соврешь — умрешь» актера и режиссера Алана Догузова, снятого по мотивам повести Юрия Полякова «Одноклассники».

В конкурсе игрового кино участвуют десять экранизаций произведений современных писателей и, конечно же, классики. Одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля станет картина «Синдром Петрушки» Елены Хазановой по мотивам одноименного бестселлера Дины Рубиной. Главные роли в картине сыграли известные актеры — Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

Актер театра и кино Андрей Соколов выступит в качестве режиссера с фильмом «Память осени» по роману Александра Звягинцева «Последний идол». Главные роли исполнят Инна Чурикова и Евгения Симонова. В конкурсную программу также вошел фильм «Архипелаг» режиссера Татьяны Вороницкой — трагифарс, снятый по книге Всеволода Бенигсена «ГенАцид».

Кроме того, в конкурсе представлено немало молодых режиссеров. Так, со своей дебютной работой «Союз писателей» выступит студентка Литературного института Татьяна Баженова. В документальной секции в этом году участвуют фильмы о писателях — от Мандельштама, Бажова до Коржавина. Борис Караджев в фильме «Тринадцать ночей» расскажет о ссылке Осипа Мандельштама. В картине «Долгое время» режиссера Дмитрия Иосифова пойдет речь об Ариадне Бажовой, дочери знаменитого писатели и матери российского реформатора Егора Гайдара.

Режиссер Павел Косов представит фильм «Твербуль» о Литературном институте им. А.М. Горького, к 80-летию учебного заведения. А Ольга Привольнова из мастерской Марины Разбежкиной расскажет историю о многодетном отце, который вместе со своей семьей экранизировал «Маленького принца». Также в конкурс неигрового кино вошли фильмы о театральном режиссере Марке Розовском и его постановке «Гамлет», о ставшем мэром Екатеринбурга поэте Евгении Ройзмане и поэте-священнике Стефане Красовицком и другие.

Жюри XXII Кинофестиваля «Литература и кино» возглавит известный режиссер Сергей Урсуляк, читательское жюри будет работать под председательством писателя, основателя гатчинского киносмотра Сергея Есина. Кроме того, неизменно состоится зрительское голосование.

В жюри фестиваля также приглашена актриса Лика Нифонтова, режиссер и оператор Ирина Уральская, поэт Александр Городницкий, киновед, теле‑ и радиоведущий Давид Шнейдеров.

Среди гостей кинофестиваля также ожидаются актер и режиссер, народный артист РСФСР, руководитель театра «Табакерка» Олег Табаков, актриса, режиссер, сценарист и телеведущая, заслуженная артистка России Рената Литвинова, актер и режиссер, народный артист России Олег Меньшиков.

Все фестивальные кинопоказы и основные мероприятия пройдут в Гатчине до 20 апреля.