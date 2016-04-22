Москва, 22 апреля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Лучшие фильмы с участием Джека Николсона покажут в Москве. Сегодня в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» открывается ретроспективная программа, посвящённая актёру. В неё вошли фильмы 70-х — начала 80-х годов, золотого периода творчества Николсона. Организует показы компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки». реж. Милош Форман. 1975. США Игра началась

В трёхдневную программу вошли три фильма:

«Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана , 1975;

, 1975; «Китайский квартал» Романа Поланского , 1974;

, 1974; «Почтальон всегда звонит дважды» Боба Рэфелсона , 1981.

Драма «Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация романа американского писателя-битника Кена Кизи о пациентах психиатрической больницы. Книга входит в топ лист самых запрещаемых романов на территории США. Название было взято из детской считалки: «Кто из дому, кто в дом, Кто над кукушкиным гнездом».

Главный герой фильма Рэндлом МакМерфи (Джек Николсон) выбирает путь над гнездом кукушки — путь личной свободы, в конфликте личности и общества.

Триллер-детектив «Китайский квартал» рассказывает историю частного детектива Джейка Гиттиса (Николсон), принявшего предложение загадочной богачки проследить за её мужем-изменником. Гиттис не подозревал, что окажется втянутым в расследование тайных махинаций преступного синдиката. Правда всплывёт однажды ночью вместе с телом несчастного мужа…

Криминальный триллер «Почтальон всегда звонит дважды» — экранизация романа Джеймса М. Кейна, изображающая типичный конфликт — жена, любовник, план, как убрать мешающего им мужа… Режиссёр Боб Рефелсон проводит параллель между путем человека во времена Депрессии и судьбой «бунтаря» 60-х годов, делая двигателем сюжета не рок и судьбу, а невозможность для героя вписаться в благополучную жизнь.

Джек Николсон 12 раз был номинирован на «Оскар» и трижды получал статуэтку. Сегодня он по праву считается одним из величайших актёров в истории современного кино. К своим 78 годам Николсон сыграл в 72 фильмах, написал сценарии к 7 картинам и срежиссировал 4.

Программа пройдёт в Москве до 24 апреля, в это же время фильмы покажут в Санкт-Петербурге. С 26 по 28 апреля ретроспективу Николсона увидят в Новосибирске.

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