Тула, 14 апреля, 2016, 20:14 — ИА Регнум. «Работать, засучив рукава и не ждать чудес от золотой рыбки» — эти слова президента относятся в первую очередь к региональной власти», — об этом заявил врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин по итогам «Прямой линии» президента России Владимира Путина 14 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Советский плакат «Все за работу, товарищи!». 1924

«Внимательно смотрел разговор президента со страной в прямом эфире. Для меня это возможность понять и почувствовать, чем живут другие субъекты федерации, какие проблемы волнуют людей, какие задачи глава государства ставит перед руководителями регионов», — отметил глава региона.

«В ходе «Прямой линии» были затронуты многие актуальные вопросы, являющиеся «болевыми точками» в том числе для жителей Тульской области: это состояние дорог, рост цен, тарифы на услуги ЖКХ, сборы за капитальный ремонт, задержки по выплатам заработной платы, и многое другое. Считаю, что по этим темам слова президента России можно расценивать как прямое указание к действию. Это касается, например, запрета расходовать средства регионального дорожного фонда на цели, не связанные с ремонтом дорог, необходимости решать вопросы задолженности по заработной плате, расширения сети учреждений здравоохранения и образования», — считает врио губернатора.

«Кроме того, в ряде ответов на другие вопросы президент сказал о некоторых стратегических направлениях развития страны. Это увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, рост доли промышленности в российском ВВП, развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций. Именно эти направления лежат в основе Программы социально-экономического развития Тульской области до 2021 года, над созданием которой сейчас работают эксперты и общественность. То есть приоритеты развития России и Тульской области во многом совпадают», — добавил Дюмин.

Алексей Дюмин отметил, что с особым вниманием следил за включением из Тулы из Конструкторского бюро приборостроения (КБП) корпорации «Ростех», где собирается новейшее российское оружие — например, комплексы ПВО.

«Военная операция в Сирии продемонстрировала блестящие возможности нашего российского оружия, в том числе — тульского производства. В ответ на вопрос одного из рабочих, будут ли заключены новые контракты на его поставку другим странам, президент ответил, что сегодня Россия занимает второе место по продаже оружия в мире. А общий портфель на ближайшие годы составляет 50 млрд долларов. Интерес к нашему оружию резко вырос, а по системам ПВО мы даже не можем полностью удовлетворить запросы. Второй вопрос касался перспектив государственного оборонного заказа. По словам Владимира Путина, сегодня слегка «поджаты» аппетиты министерства обороны, необходимо повышать эффективность использования военного бюджета. Но это не должно отразиться на оборонном заказе. В целом я считаю, что оборонно-промышленный комплекс Тульской области получил заслуженное внимание и высокую оценку президента России, который отметил новые образцы вооружения, расширение производства, возрастающий престиж профессии оружейника. В заключение отмечу: слова Президента «Работать, засучив рукава и не ждать чудес от золотой рыбки» относятся, по моему мнению, в первую очередь к региональной власти, в том числе — Тульской области», — отметил врио губернатора.