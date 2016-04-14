Кострома, 14 апреля, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В Костромской области незаконные рубки леса причинили государственному лесному фонду ущерб на сумму около 1,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, такая информация появилась после проверки соблюдения лесного законодательства в Чухломском районе.

Бревна

В 2014—2015 году участковый лесничий Введенского участкового лесничества, который обязан осуществлять государственный контроль за состоянием, охраной и защитой лесов, а также пресекать нарушения лесного законодательства, скрывал факты незаконной рубки леса, которой занимался его знакомый предприниматель. Для этого он вносил в акты осмотра заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений. Этими неправомерными действиями государственному лесному фонду причинен ущерб на сумму около 1,5 млн рублей.

Материалы проверки прокурор Чухломского района направил в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог». По фактам незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере проводится процессуальная проверка.