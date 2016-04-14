Берлин, 14 апреля, 2016, 20:00 — ИА Регнум. «Это не первый раз со времен кубинского кризиса, когда российские и американские военные самолеты и корабли подошли вплотную друг к другу, как сейчас в Балтийском море», — немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung комментирует сближение российского Су-24 с американским эсминцем «Дональдом Куком».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин Владимир Владимирович

«Американские пилоты в прошлом тоже демонстрировали русским, как быстро и глубоко они могут летать. Однако за военной игрой Москвы скрывается не только стремление выставить себя военным мачо, но и военно-силовой расчет», — считает немецкая газета.

FAZ отмечает, что посредством патрулирования Атлантики президент России Владимир Путин намерен показать главе Белого дома Бараку Обаме и НАТО, что «Россия и в военном смысле не довольствуется статусом региональной державы».

«Имитация российской атаки по кораблю говорит американцам: Это наш пруд», — продолжает FAZ.

Газета пишет, что «Путин учитывает риск столкновения, чтобы показать свою силу и претензии». По ее мнению, НАТО должен реагировать «уравновешенно», но не создавать впечатления, что «бряцание оружием вызывает скрежет зубов на Западе».