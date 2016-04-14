Калуга, 14 апреля, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Сегодня, 14 апреля на Театральной площади Калуги спасатели провели с горожанами флешмоб, в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

pinstake.com Чернобыльская АЭС

По случаю памятной даты, сотрудники МЧС знакомили калужан с техникой, которая находится у них на вооружении. Это автомобили «Эксперт», автомобиль радиационно-химической разведки, новый мобильный территориальный комплекс обучения населения.

На выставке техники было представлено оборудование, позволяющее определять уровень радиоактивного и химического загрязнения, отбора проб растительности, воды, почвы и воздуха. Горожан и гостей областного центра познакомили с видеоматериалами чернобыльской аварии.

Участникам флешмоба продемонстрировали средства индивидуальной защиты и способы их использования с выполнением нормативов по надеванию этих средств. Все желающие могли потренироваться в надевании на время защитного костюма Л-1 и противогаза. Самыми смелыми оказались учащиеся Калужского многопрофильного техникума. Глядя на них, попробовать свои силы в надевании защитного костюма решили и прохожие. Многие калужане видели эти средства индивидуальной защиты впервые, но, тем не менее, все уложились в установленные нормативы.

Напомним, 26 апреля 2016 года исполняется 30 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Случилась эта трагедия, — разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории бывшей Украинской ССР, 26 апреля 1986 года.

Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. В течение первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек; отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Более 115 тысяч населения из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии.