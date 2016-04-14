Санкт-Петербург, 14 апреля, 2016, 19:52 — ИА Регнум. У Вячеслава Полунина не хватило времени и концентрации, чтобы реализовать все свои идеи в петербургском Цирке на Фонтанке. Об этом заявил журналистам 14 апреля директор цирка Михаил Смородкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

fontanka.ru Цирк на Фонтанке

Смородкин подтвердил информацию о переходе Полунина на работу в Росгосцирк. «Было принято решение не продлевать контракт с Вячеславом Полуниным в качестве художественного руководителя. Более того, эта единица в цирке упразднена с сегодняшнего дня. То есть нет художественного руководителя, нет этой штатной единицы», — подчеркнул Смородкин.

Он одобрил такую перестановку, добавив, что участвовал в переговорах на эту тему с Росгосцирком и самим Полуниным, но об уходе последнего узнал лишь сегодня, 14 апреля.

«На мой взгляд, было принято мудрое решение предоставить художнику более обширное пространство для того, чтобы он творил дальше и реализовывал все свои идеи, которых у него бесконечно много. А здесь, к сожалению, у него не хватило времени их реализовать, потому что его трехлетний творческий путь был разорван ремонтными работами. Наверное, он не успел сосредоточиться», — заметил Смородкин.

Он подчеркнул, что Вячеслав Полунин всегда «отвечает за свою работу» и никогда не выдаст зрителю «полуфабрикат», в связи с чем подготовка его спектаклей занимает много времени. Смородкин напомнил, что до 2008 года у цирка не было художественного руководителя, были лишь должности директора и главного режиссера, коим сейчас является Виктор Саврасов.

«Так что ничего нового в этой схеме нет. Но, конечно, если Санкт-Петербургский цирк будет самостоятельной единицей, то какая-то творческая фигура здесь должна присутствовать, чтобы толкать этот процесс вперед. Неважно, как она будет называться — худрук или главный режиссер, или другое название будет придумано. Самое главное, чтобы он выполнял свою работу, и зритель был доволен», — сказал Михаил Смородкин. Он затруднился назвать потенциальные фигуры, которые бы могли заменить Вячеслава Полунина в этой роли, так как это «вопрос не одного дня».

В отсутствие Полунина цирк продолжит выпускать уже готовые спектакли, в частности, с 29 апреля на арене будут показывать постановку «Салют Победы», посвященную подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее профсоюз Цирка на Фонтанке и группа цирковых деятелей попросили Минкультуры не продлевать контракт с Полуниным, а назначить худруком цирка вместо него дрессировщицу тигров Карину Багдасарову. Сотрудники цирка поясняли, что Полунин утратил связь с коллективом.