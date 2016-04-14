Москва, 14 апреля, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Российский журналист Сергей Доренко, выступая в программе «Время покажет» на Первом канале, сравнил президента РФ Владимира Путина во время прямой линии с человеком из народа. «Когда парень говорит: «Вот мы прицепы делаем, а сейчас мы не можем» — он мужик, как я и Путин — как мы. Вот это важно, он говорит: «Ребят, надо же не увольнять людей. Выгнать на улицу легко. Платят по-маленечку». Я понимаю, что он с нами», — отметил Доренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Он также подчеркнул, что Путин, отвечая на вопросы, повел себя как человек из народа.

«Существует два стиля поведения — «один из нас» и «супергерой». Когда Путин публикует путем зачтения послание Федеральному собранию, то он — супергерой. Он говорит — делать это, открыть горизонты и так далее, а здесь он был — один из нас», — пояснил журналист.

Доренко также отметил, что остался доволен ответом, который он получил на свой вопрос.

«Я абсолютно удовлетворен. Он был деликатен в ответе, так чтобы дать понять, что Чечня движется в правильном направлении», — заключил он.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 14 апреля прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о «врагах народа», отвечая на вопрос телеведущего и журналиста Сергея Доренко.

«Я лично с ним разговаривал по этому вопросу. Но, Вы знаете, давайте исходить из реалий нашей жизни. Каковы эти реалии? Кто этот человек, о котором Вы говорите? Да, он сегодня руководитель одного из регионов — Чеченской Республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу, Вы не забыли про это? С оружием в руках, вместе с отцом, которого никто не заставлял, отца, никто не вербовал, никто не принуждал, он сам пришёл к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией. Это выгодно, это соответствует интересам чеченского народа. Это трудная очень трансформация внутренняя, причём она действительно изнутри шла. И я знаю, что с этими же убеждениями работает и Рамзан Кадыров. Он бы никогда не стал возглавлять никакую республику в составе Российской Федерации, если бы не был убеждён, что это правильный выбор. Понимаете, это люди, которые готовы рисковать всем, в том числе и своей жизнью. Как‑то он мне сказал такие слова: «Дайте умереть достойно!» Они готовы к этому, но в интересах своего народа. Но надо понимать всё‑таки, что это за люди. Я уже не говорю про то, что это Кавказ, люди горячие. Но и становление этих людей как людей, занимающихся государственной работой на высоком политическом уровне, оно тоже идёт непросто», — заявил Путин.

Он добавил: «Мы же все люди, мы все из своего собственного прошлого, но надеюсь, что и руководитель Чечни, и другие руководители регионов Российской Федерации будут осознавать уровень и степень своей ответственности и перед людьми, которые живут на их территории, и перед Россией в целом. И к ним придёт понимание, что действовать или формулировать своё отношение к тем или иным оппонентам крайними способами — это не значит способствовать стабильности в нашей стране. Наоборот, это значит наносить ущерб этой стабильности. И если это осознание придёт, уверен, что так и будет, потому что они искренне работают на общенациональные интересы, тогда не будет таких высказываний. Наверное, в этом есть и мои упущения».