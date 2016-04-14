Минск, 14 апреля, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Встречаясь в Стамбуле с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой в рамках саммита Организации исламского сотрудничества Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии принять самое активное участие в восстановлении афганской экономики, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Лукашенко поведал, что в беседах с президентами Туркмении и Таджикистана часто поднималась тема того, как и чем живёт Афганистан, какое у него будущее. «Они меня всегда убеждали в том, что Афганистан живет и развивается. И я делал для себя вывод, что в Афганистане нам всегда найдется много мирной работы», — сообщил руководитель постсоветской республики.

«По словам Александра Лукашенко, в силу определенных исторических обстоятельств Белоруссия чувствует свою ответственность перед афганским народом», — сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

Лукашенко заявил: «Мы готовы к сотрудничеству с Афганистаном по всем направлениям. Запрещенных тем абсолютно нет».

«Уверен, что вы будете сотрудничать с нами с большим интересом, — сказал Лукашенко, обращаясь к Абдулле. — Восстановление вашей страны, развитие Афганистана потребует всего того, что есть в Белоруссии. И мы готовы к сотрудничеству, созданию совместных производств, в том числе на территории Афганистана, той техники, которая вам будет нужна».

В свою очередь Абдулла Абдулла сказал: «Согласен, что между нашими странами существуют прекрасные возможности для торговли и инвестиций».

Как сообщало ИА REGNUM, после вывода Советской Армии из Афганистана резко выросла напряжённость в среднеазиатском регионе, а Афганистан укрепил позиции мирового лидера по производству опиума-сырца и наркотиков опиумной группы. МВД и КГБ Белоруссии пытаются защитить Евросоюз от потока наркотиков из Афганистана, следующих транзитом через Россию.

Также напомним, Белоруссия выполняет функцию транзитёра грузов НАТО для оккупационного контингента в Афганистане. За годы оккупации западной коалицией Афганистан в разы увеличил производство наркотиков.