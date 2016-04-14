Москва, 14 апреля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству поддержала идею установки бюста дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского. Как пояснил на заседании комиссии ее глава Игорь Воскресенский, место установки — улица Маршала Василевского, в центре парка на открытой площадке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маршал СССР Александр Василевский

«Будет проводиться закрытый творческий конкурс на создание данного произведения искусства», — сообщил Воскресенский.

В свою очередь, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Кононов сообщил, что скульптурная композиция будет возведена за счет средств ведомства. Бюст планируют установить осенью 2016 года.

Александр Василевский — один из крупнейших полководцев Второй мировой войны, советский военачальник, маршал СССР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия Мосгордумы по монументальному искусству одобрила установку памятника Михаилу Калашникову.