Дублин, 14 апреля, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Ирландские законодатели в третий раз не смогли выбрать премьер-министра, оставляя уже 48 дней (после выборов 26 февраля) Ирландию в состоянии политической неопределенности, передает Daily Mail.

Клод Моне. Здание парламента

Сегодняшнее голосование повторило две предыдущие схемы, когда ни за Энда Кенни, ни за Майкла Мартина не выступили большинство депутатов.

Партия Кенни «Файн Гэйл» удерживает 50 мест в 158-местном ирландском парламенте, но нуждается в 79 голосах для получения кресла премьер-министра. Выдвижение Кенни возможно лишь за счет дополнительных голосов от фракции «Фианна Файл», но две партии — исторические соперники и никогда ранее не делили власть.

Лидер «Фианна Файл» Мартин приостановил переговоры с «Файн Гэйл» о создании коалиции. Он пытался получить поддержку независимых сенаторов, но они снова воздержались.