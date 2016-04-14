Красноярск, 14 апреля, 2016, 19:10 — ИА Регнум.



myshared.ru Безуглеродная зона

Красноярская краевая организация «Всероссийского электропрофсоюза» направила губернатору Красноярского края В.А. Толоконскому, председателю Законодательного собрания Красноярского края А.В. Уссу, министру промышленности, энергетики и торговли Красноярского края А.Г. Цыкалову обращение. Ниже оно приводится полностью.

Уважаемые представители государственной власти!

В последнее время с экранов телевизоров, страниц печатных изданий, на различных дискуссионных площадках, в рамках борьбы с экологическими проблемами в городе и крае обсуждается возможность отказа от использования в регионе углеводородов и перевод предприятий, их использующих, на альтернативные источники, такие, как природный газ, гидроэнергетика и атомная энергетика. Несмотря на то, что большинством опытных руководителей субъектов РФ, как Л. Кузнецов — губернатор Красноярского края (период 2010—2014 годов), А. Тулеев — губернатор Кемеровской области, В. Зимин — Глава республики Хакасия, А. Новак — Министр энергетики РФ, эта идея не поддерживается, накал страстей вокруг нее не спадает. В связи с этим считаем необходимым обратить Ваше внимание на ключевые и значимые на наш взгляд проблемы, связанных с реализацией проекта по отказу от использования в восточной Сибири углеводородов.

1. Проблемы в экологии.

Красноярск — исторически промышленный город, в котором еще до начала 21 века работало большое количество промышленных предприятий, фабрик и заводов. Все они в большей или меньшей степени загрязняли атмосферу и окружающую среду в краевом центре. На сегодняшний день большинство из ранее действующих промышленных предприятий по тем или иным причинам прекратили свою деятельность, тем самым снизив негативное воздействие на окружающую среду. Работающие предприятия, такие как КрАЗ, ТЭЦ, ГРЭС и т.д., оборудовали свои вредные производства современными средствами экологической защиты. Тем не менее, судя по заявлениям экологов говорить об улучшении экологической ситуации в Красноярске не приходится. Мнение о том, что причиной неблагоприятной экологической обстановки в краевом центре является использование на городских теплоэлектростанциях углеводородов — надуманное. Все ТЭЦ и ГРЭС имеют санитарно-защитную зону и построены с учетом розы ветров, позволяющей минимизировать последствия их эксплуатации для проживающего в непосредственной близости населения. Основным источником загрязнения и ухудшения экологической ситуации в Красноярске, на наш взгляд, является кратное увеличение количества единиц личного и общественного автотранспорта, а также неудачное географическое расположение самого города Красноярска, который находится в котловине и в безветренную погоду позволяет накапливать вредные выбросы в атмосфере.

2. Проблема ратификации договоренностей конференции ООН в Париже.

В результате ратификации Правительством РФ договоренностей, достигнутых на конференции ООН в Париже в конце 2015 года, сибирские теплоэлектростанции в ближайшее время имеют риск быть обремененными дополнительным «углеродным» налогом в размере 15 долларов за тонну выбросов СО2 с перспективой повышения ставки. Последующая реализация указанных договоренностей подразумевает полный отказ от использования углеводородов в электроэнергетике региона.

Энергетика — естественная монополия, регулируемая государством в части установления тарифов (цен). Если даже предположить, что регулятор учтёт в тарифном решении соответствующих генерирующих компаний дополнительную налоговую нагрузку, это неминуемо вызовет рост цен на тепловую и электрическую энергию для конечного потребителя. То есть платить данный налог придется всем потребителям. Если предположить, что регулятор не примет во внимание и не учтет при расчете тарифного решения налог на выброс парниковых газов (данное решение является наиболее вероятным), эта дополнительная финансовая нагрузка непременно приведет к секвестированию ремонтных программ, социальных обязательств, привет к отказу от индексации заработной платы работников и т.д. Перспектива введения данного налога ставит под сомнение дальнейшее развитие энергетической отрасли Красноярского края.

Помимо огромных финансовых вложений, связанных с возможностью отказа от угля в пользу перехода на газ, гидроэнергетику, атомную генерацию, строительства заводов углехимии, нельзя забывать и о социальном аспекте проблемы. Отказ от использования угля на ТЭЦ и ГРЭС неминуемо приведет к массовым сокращениям работников не только в энергетике, но и в угольной промышленности. Можно с уверенностью обозначить появление таких проблем, как рост финансовой нагрузки на социальные расходы краевого бюджета, рост задолженности перед ЖКХ и кредитными организациями, всплеск криминогенной обстановки, миграционные процессы, и т.д.

Красноярская краевая организация общественного объединения — «Всероссийский Электропрофсоюз» (далее — КрасКО ВЭП) объединяет членов Профсоюза первичных профсоюзных организаций, действующих на предприятиях электроэнергетики города Красноярска и Красноярского края. Осуществляет их представительство и защиту социально — трудовых прав и интересов, принимает участие в формировании и реализации региональных (межрегиональных) социальных программ, обеспечивающих достойный уровень жизни и благоприятные условия труда и быта членов Профсоюза и их семей. В связи с этим, КрасКО ВЭП призывает Вас дать соответствующую оценку заявлениям «О создании безуглеродной зоны в Сибири», не принимать поспешных и необдуманных решений, реализация которых способна существенно ухудшить и осложнить жизнь не только работникам электроэнергетики и угольной промышленности, но и всем жителям Красноярского края. В случае реализации данного проекта на территории Восточной Сибири и Красноярского края в частности выражаем готовность обозначить указанные в письме проблемы на уровне Президента и Правительства Российской Федерации.

С уважением, председатель КрасКО ВЭП А.В. Мурушкин