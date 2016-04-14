Москва, 14 апреля, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству поддержала предложение установки скульптурной композиции, посвященной Михаилу Тимофеевичу Калашникову. Как сообщил на заседании комиссии исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, памятник планируют возвести на Оружейном сквере на углу Садовой-Каретной и Краснопролетарской улиц города Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

bolshoyvopros.ru Михаил Калашников

«Это продолжение нашего проекта по связи городской топонимики с историческими фигурами и увековечению их памяти», — сообщил Кононов.

Члены комиссии столичного парламента попросили у РВИО найти средства на установку памятника знаменитому оружейнику. Кроме того, будет проведен конкурс для скульпторов.

Напомним, Михаил Калашников — советский и российский конструктор, прославившийся своим легендарным автоматом Калашникова (АК).