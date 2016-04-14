Ярославль, 14 апреля, 2016, 19:02 — ИА Регнум. СУ СКР по Ярославской области сообщил о проведении доследственной проверки по факту прекращения социальных платежей и обеспечения финансовой деятельности предприятий Рыбинским отделением банка «БФГ-Кредит».

Как уже сообщало ИА REGNUM, банк полностью прекратил выплату пенсий и пособий, а также приостановил финансовую деятельность ряда предприятий муниципального сектора, в том числе «Водоканала» и «Теплоэнерго».

«Предметом проверки является установление в действиях временной администрации банка наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, пособий и иных выплат)», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском Следственном комитете.

Проведение доследственной проверки взято на контроль руководством регионального следственного управления.

«Если информация, изложенная в СМИ, найдёт объективное подтверждение, будет незамедлительно решён вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

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