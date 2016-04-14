Париж, 14 апреля, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Легендарную российскую теннисистку Марию Шарапову исключили из списка участниц турнира Roland Garros, который стартует в Париже 22 мая. Это следует из обновленного перечня участниц, опубликованного на официальном сайте чемпионата Roland Garros сегодня, 14 апреля.

mariasharapova.com Мария Шарапова

Стоит отметить, что в опубликованном 12 апреля списке Шарапова значилась под номером девять. Теперь этой строчки просто нет в списке. За номером восемь (Роберта Винчи) сразу следует номер десять (Белинда Бенчич).

Напомним, Шарапова оказалась в эпицентре допингового скандала, связанного с препаратом милдронат (мельдоний). 7 марта 2016 года Шарапова призналась, что в ее допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии в январе, обнаружен мельдоний.

Мельдоний был внесен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных для приема спортсменами с 1 января 2016 года.

После признания Шараповой Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила спортсменку от участия в соревнованиях. Почти все спонсоры теннисистки отказались сотрудничать с ней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля WADA уточнило допустимое содержание мельдония в крови спортсменов. Установлено, что допустимое содержание запрещенного вещества составляет не более 1 мкг на 1 мл крови. После этой информации президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев допустил, что Шарапова может быть амнистирована.