Минск, 14 апреля, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Александр Лукашенко во время встречи в Стамбуле с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой заявил, что рассчитывает на усиление торгово-экономических отношений с Индонезией и достижение товарооборота на уровне более $1 млрд, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов REGNUM Лукашенко

«Мы все больше и больше прибавляем в товарообороте, но, думаю, лучшие годы Белоруссии и Индонезии впереди. И я уверен, что нам удастся нарастить товарооборот или, как и планировали, переступить черту в $1 млрд», — заявил руководитель постсоветской республики.

Лукашенко пригласил руководство Индонезии посетить Минск, а также открыть посольство в постсоветской республике. Согласно официальному сообщению, во время переговоров особый акцент был сделан на перспективах взаимодействия в промышленности — официальный Минск заявил о готовности создавать совместные предприятия на территории Индонезии, а также продвигать индонезийские товары на рынках стран Евразийского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 13 апреля прибыл в Стамбул с намерением выступить на саммите Организации исламского сотрудничества. Белоруссия не является исламской страной, но претендует на статус наблюдателя в организации. Переговоры руководителя постсоветской республики с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 13 апреля на яхте «Саварона», где турецкий лидер принимал гостей из постсоветских и африканских стран. На следующий день, 14 апреля, Лукашенко провёл несколько малозначительных протокольных встреч.