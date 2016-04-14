Москва, 14 апреля, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Задать вопрос президенту — желание каждого человека. В 2016 году прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным помогла гражданам не только задать вопрос главе государства, но и принять участие в дискуссии, а также выйти с собственными предложениями и инициативами, считает заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов. Об этом он заявил в программе «Время покажет» 14 апреля на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Очень хорошо, что такая возможность есть. Сейчас это сигнал на местах мэрам и губернаторам, что людям нужно отвечать на те вопросы, которые они задают. Мы видим чем меняется прямая линия из года в года, если раньше звучали жалобы, то сейчас уже звучат предложения. Вообще задать вопрос президенту — желание каждого человека и хорошо, что такая возможность есть. Сейчас идет дискуссия, спор и президент поставил точку и понятно, куда теперь надо», — отметил Неверов.

Как, в свою очередь, заявил политик и член партии КПРФ Леонид Калашников, власти регионов сегодня должны, как герои фильма «Начальник Чукотки» пуститься вдогонку за бежавшими буржуями.

«Я вспомнил фильм «Начальник Чукотки», когда он поехал в Америку, чтобы буржуя сбежавшего вернуть назад. Все эти миллионы вопросов, они обращены к губернаторам, которые должны бежать за этим буржуем. Когда в Тольятти полгода не получали зарплату две тысячи человек, я собрал всех раз, два и ни один чиновник не вышел», — заключил он.

Напомним, 14 апреля президент РФ Владимир Путин в 14-й раз провел «Прямую линию», отвечая на вопросы рядовых жителей, а также представителей власти, бизнеса и культуры.