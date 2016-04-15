Ереван, 15 апреля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Зарегистрированные в Армении авиакомпании время от времени оказываются в центре внимания ООН и американских правительственных структур в плане нарушения ими международных или американских санкций в отношении стран Африки и Ближнего Востока. Ливия, Иран, Сомали, Сирия — перечень стран, по которым армянские авиакомпании, согласно армянским грантополучателям с Запада, нарушают какие-то санкции, якобы попадают в какие-то «черные списки», что якобы подрывает доверие международных авиационных структур к Армении. Представляем на эту тему интервью с начальником юридического отдела Главного управления гражданской авиации Армении (ГУГА), руководителем рабочей группы ИКАО Левоном Джанибекяном.

ИА REGNUM Левон Джанибекян

ИА REGNUM: Последние годы СМИ публикуют доклады о нарушениях санкций ООН в отношении отдельных стран со стороны зарегистрированных в Армении авиакомпаний. Хотя эта сфера и не находится под контролем ГУГА, тем не менее, какие юридические последствия для авиакомпаний могут иметь подобные обвинения?

— Для начала — что представляет собой такой юридический субъект, как авиакомпания? Юридическое лицо, которое планирует осуществлять коммерческие воздушные перевозки, обращается к авиационным властям страны для получения свидетельства об эксплуатации воздушного судна. Это самый важный этап процесса, поскольку обеспечение соответствия целому пакету национальных и международных норм требует немалых людских и финансовых ресурсов. После завершения этапа обработки представленного массива документов, который длится до 90 дней, в случае положительных результатов данное юрлицо получает свидетельство об эксплуатации воздушных судов, где помимо прочей информации четко зафиксирована география полетов.

Что касается нарушений санкционных режимов ООН, считаю необходимым отметить, что они не ограничивают движение гражданских судов, а распространяются только на поставки грузов военного значения противоборствующим сторонам. Здесь необходимо также разделить санкционные режимы ООН и понятие «закрытая для полетов зона». Последняя — это закрытая определенной страной для полетов иностранных судов воздушная зона, имеющая четко обозначенные границы и относительно которой данное государство информирует ИКАО и международное сообщество посредством публикаций в Аэронавигационном информационном сборнике. Эти воздушные зоны устанавливаются государствами, согласно 9-й статье конвенции «О международной гражданской авиации» от 1944 года, исходя из необходимости обеспечения военной или общественной безопасности.

Таким образом, необходимо в каждом конкретном случае изучить возможность нарушения авиакомпанией границ разрешенной ей зоны полетов или осуществления полетов в «бесполетной зоне». Если авиакомпания осуществила полет в разрешенной ей свидетельством об эксплуатации ВС полетной зоне, которая одновременно подпадает под санкции ООН, то юридическая оценка данного акта весьма спорная, поскольку авиакомпания занимается предоставлением услуг другим субъектам. Грузоперевозчики каждый свой полет согласовывают и получают разрешение от авиационных властей данного государства. Они представляют подробную информацию о полете, заказчике и транспортируемом грузе. Исходя из сложившихся в данных регионах ситуациях, авиакомпании занимаются транспортировкой грузов преимущественно гуманитарного назначения. Это касается и армянских перевозчиков. В данном случае получается, что авиакомпания не предпринимала противоправных действий, в противном случае авиакомпания лишится свидетельства об эксплуатации воздушных судов. Случаев нарушения армянскими перевозчиками «бесполетных» зон до сих пор не зарегистрировано.

ИА REGNUM: Какие существуют, так называемые, «черные списки» авиакомпаний, составленные со стороны ООН или отдельных государств. Фигурируют ли в них армянские авиакомпании?

— В сфере международной гражданской авиации такого понятия, как «черный список» с вытекающими из него юридическими последствиями, не существует. Есть лишь список авиакомпаний, которым Европейский союз запрещает полеты над своей территорией, исходя из неудовлетворительных оценок европейских специалистов по части летной и авиационной безопасности этих организаций. Армянских авиакомпаний среди них нет.

ИА REGNUM: В конце концов, какие возможные нормы могла бы нарушить Республика Армения с точки зрения национального или международного законодательства?

— Абсолютно никаких норм в сфере международной авиации наша республика не нарушала, свидетельством чего является положительная оценка аудита ИКАО, осуществленного в национальной авиационной сфере Армении в 2015 году. Результаты аудита можно найти на сайте ИКАО. Теоретически, если авиакомпания допустила нарушение, то только на свой страх и риск, а не государства своей регистрации.

ИА REGNUM: Как ГУГА реагирует на доклады, где армянские авиакомпании упоминаются в негативном свете, проводятся исследования?

— Подобные доклады не могут стать основой для каких-либо мер ГУГА в отношении авиакомпаний. Управление проводит только дополнительные исследования, но до сегодняшнего дня никаких нарушений с нашей стороны зафиксировано не было. Полагаю, в этих докладах больше политики, чем связанных с безопасностью вопросов.

ИА REGNUM: Упоминание армянских компаний в негативном ключе не сказывается на авиационном имидже Армении в международных структурах, например, ИКАО, IATA, ECAC, EASA и так далее?

— Конечно, нет. Армения имеет высокий рейтинг в сфере международной гражданской авиации, поскольку все перечисленные вами организации каждый год подтверждают приверженность республики к сохранению и развитию международных стандартов в сфере авиации.

ИА REGNUM: В обществе то и дело появляются оценки относительно участия в тех или иных авиакомпаниях высокопоставленных должностных лиц. Из свежих примеров: новосозданную компанию «Армения» связывали с личностью премьер-министра Армении, что было опровергнуто собственниками компании. Тем не менее, какие законодательные ограничения действуют в этом плане?

— Любое лицо в установленном законодательством о предпринимательской деятельности порядке волен в своих решениях. Авиация — это сфера, где требуются большие инвестиции и наличествуют большие риски. Более того, эта критика неприемлема, поскольку при пассивной ситуации в сфере авиации нас критикуют за нее, а при активизации пытаются связать хозяйствующие субъекты с чиновниками и их родственниками. Это попытки навредить сфере. Лично я своими знаниями готов помочь любому желающему поучаствовать в авиационной сфере Армении.