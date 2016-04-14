Ставрополь, 14 апреля, 2016, 18:48 — ИА Регнум.



Илья Репин. Пахарь Л.Н.Толстой на пашне. 1887

Законопроект Ставропольского края, увеличивающий предельно минимальный размер образуемых новых участков земель сельскохозяйственного назначения с 30 до 2500 га, будет доработан. Такое решение принято 14 апреля по итогам совещания в селе Новоселицком Ставропольского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Законопроект призван защитить крупные сельхозпредприятия, несущие социальную нагрузку в территориях региона, от попыток скупить их земли по частям. Вместе с тем, он ставит под угрозу развитие фермерства на Ставрополье.

«Мы не должны допустить, чтобы пострадали и крупные хозяйства, и фермеры, и пайщики», — высказал мнение глава региона Владимир Владимиров на совещании.

Председатель аграрного комитета краевой думы Иван Богачев резюмировал, что проект краевого закона о земельных долях, принятый в первой редакции, должен быть пересмотрен с учётом поступивших предложений. Он также сообщил, что проект закона не будет рассматриваться во втором чтении на ближайшем заседании Думы Ставропольского края, пока не пройдёт соответствующую доработку.

Напомним, ранее на заседании круглого стола в Светлограде фермеры высказали опасения по поводу законопроекта, который может блокировать развитие фермерства на Ставрополье. Депутаты отметили рост напряженности в селах в связи с перспективой увеличения размера выделяемых паев. Они также опасаются, что изменения в земельное законодательство Ставропольского края устанавливает слишком жесткие и практически невыполнимые требования для средних и мелких крестьянских хозяйств.

Отметим, что законопроект учитывает интересы порядка 18 крупных сельхозпредприятий, однако в нем не отражены интересы около 10 тыс. фермеров.