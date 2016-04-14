Прага, 14 апреля, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Очередная группа иракских христиан, которым в Чехии предлагали политическое убежище, решили покинуть восточноевропейскую страну, передает Associated Press.

«Добро пожаловать, беженцы»

Иракцы прибыли в Чешскую Республику как часть 153 иракских христиан, которым угрожают экстремисты. Они включены в список мигрантов, которым дается право на убежище. Однако после того как 25 из них прервали юридическую процедуру и отправились нелегально в Германию, чешское правительство остановило программу.

Восемь из беженцев вовсе решили вернуться в Ирак. Фонд, занимающийся размещением беженцев из Ирака, сообщил о том, что 16 иракцев забрали свои документы, что говорит об их решении покинуть Чехию. Пока остается неясным, куда они намерены отправиться дальше.