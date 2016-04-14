Москва, 14 апреля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Самым правильным способом защиты потребителей от фальсифицированной молочной продукции, производящейся с использованием пальмового масла, может быть многократное увеличение штрафов для недобросовестных производителей. Такое мнение высказала ИА REGNUM экс-министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.

povarenok.ru Молоко

«Проблему с фальсификатом необходимо решать кардинально. Наказание должно быть значимым для недобросовестных производителей и составлять миллионы рублей, чтобы лишить их экономического стимула», — заявила Скрынник, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина на «Прямой линии» о возможном введении акцизов на пальмовое масло.

Она добавила, что не сомневается, что благодаря вниманию президента этот вопрос будет решен.

Елена Скрынник особо отметила, что подавляющее большинство российских компаний производят качественную молочную продукцию.