Москва, 15 апреля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. В связи с 30-летием чернобыльской трагедии Госдума обратится к ЕС и мировой общественности с призывом отказаться от политической конъюнктуры в оценке состояния ядерной безопасности на Украине, сообщает ИА REGNUM. Также депутаты настаивают на мерах по защите населения государств Европы от угрозы техногенных катастроф на украинских АЭС.

Michał Huniewicz Дозиметр радиации. Припять, Чернобыльская АЭС

Парламентарии призывают не допустить создания в центре Европы источника неконтролируемого распространения ядерных и радиоактивных материалов.

По мнению депутатов, Верховной раде Украины следует со всей серьезностью отнестись к ситуации, сложившейся в области ядерной безопасности.

Со своей стороны, Госдума готова внести посильный вклад в содействие обеспечению безопасности на ядерных объектах Украины.

Правительство Украины в нарушение международных норм и мер безопасности МАГАТЭ принимает решение о продлении срока службы ряда АЭС на десять лет без согласования с разработчиком — «Росатомом». Кроме того, депутаты обеспокоены тем, что начато вызывающее особую тревогу создание в Чернобыльской зоне общеевропейского хранилища ядерных отходов.

На Украине существует серьезная угроза ядерных аварий и крупномасштабного радиационного загрязнения не только республики, соседних государств, но и всей Европы, обеспокоена Госдума.

Российские парламентарии призывают действующие власти Украины соблюдать все международные обязательства в области ядерной безопасности.