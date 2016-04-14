Москва, 14 апреля, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Недавно американская сторона в одностороннем порядке изменила технологию утилизации плутония: вместо переработки на специальном заводе плутоний предлагается разбавлять и хранить в специальных емкостях. Как отметил президент России Владимир Путин, Россия выполнила свои обязательства по соглашению, построив завод по производству МОКС-топлива, а США — нет. Разбавленный плутоний сохраняет свой возвратный потенциал, так его можно извлечь и переработать снова, превратив в оружейный.

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«Как известно, Россия является единственной страной, достигшей серьезного успеха в развитии технологии быстрых реакторов, — отметил эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ Леонид Гусев. — У нас в Свердловской области на Белоярской АЭС эксплуатируются два энергоблока на быстрых нейтронах — БН-600 и БН-800. Причем последний предназначен для отработки технологии с использованием МОКС-топлива, получаемого из природного урана и оружейного плутония.

Для России создание завода по производству МОКС-топлива из оружейного плутония стало шагом на пути к замыканию ядерного топливного цикла, то есть созданию атомной энергетики будущего, когда будет решена проблема накопления радиоактивных отходов. В США в решении этой проблемы продвинулись гораздо меньше — завод по производству смешанного топлива так и не построили (хотя на это были затрачены огромные в сравнении с российским опытом строительства средства и более чем в три раза больше времени), проблему нераспространения оружейного плутония (что являлось предметом российско-американского соглашения 2000-го года) не решили. Предложение американской стороны захоранивать разбавленный плутоний нельзя считать окончательным выходом, так как его можно будет вернуть в пригодное для создания оружия состояние».