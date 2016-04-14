Вашингтон, 14 апреля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Госдеп США охарактеризовал Туркмению как страну, которая имеет авторитарное правительство под контролем президента Гурбангулы Бердымухамедов и его ближайшего окружения. Об этом сообщил информационно-аналитический портал «CA-news» со ссылкой на доклад, опубликованный на официальном сайте американского Государственного департамента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бараны

В документе отмечается, что основными проблемами республики являются: невозможность проведения в стране свободных и справедливых выборов, произвольные аресты, пытки, игнорирование или ограничение свободы вероисповедания, свободы слова, свободы собраний и свободы передвижения, а также безнаказанность сотрудников силовых ведомств и членов правительства, нарушающих права человека.

«Другие проблемы, сохраняющиеся в области прав человека, включают в себя отказ в надлежащей правовой процедуре и справедливом судебном разбирательстве, произвольное вмешательство в личную жизнь, дискриминация и насилие в отношении женщин, торговля людьми и ограничения на свободное объединение работников», — приводит издание цитату из доклада Госдепартамента США.

ИА REGNUM напоминает, что ранее американская правозащитная организация Freedom House назвала Туркмению и Узбекистан «самыми авторитарными странами на постсоветском пространстве».