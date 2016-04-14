Лондон, 14 апреля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. В британском нефтяном гиганте British Petroleum разгорелся спор среди держателей его акций, пишет Daily Mail. Последние недовольны соглашением с профсоюзом о надбавках к заработной плате на 20%, который инициировал генеральный директор BP Боб Дадли.

bp.com British Petroleum

Около 60% акционеров отвергли план компенсации на сумму $19.6 млн, продвигаемый Дадли, несмотря на падение доходов и сокращение персонала корпорации. Правда, голосование носило рекомендательный, чем юридически обязательный характер.

Руководители BP, получив сигнал от держателей акции, пообещали изменить свое предложение, которое должно быть одобрено в 2017 году.

«Мы слышим вас. … Мы проведем заседание вместе с нашими крупнейшими акционерами, чтобы убедиться в том, что мы поняли их требования, и вернемся к тому, чтобы получить вашу поддержку по обновленной политике», — говорится в заявлении президента компании Карл-Хенрика Сванберга.

Среди протестующих «пайщиков» — крупная инвестиционная компания Aberdeen Asset Management Plc, на счету которой $411 млрд, и Церковь Англии. Последняя поставила под сомнение моральность повышения зарплат в условиях, когда Великобритания «затягивает пояса».

Низкие цены на нефть заставляют один из мировых нефтегигантов BP нести большие убытки. В четвертом квартале доходы британской ТНК упали на 91%.