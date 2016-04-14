Астана, 14 апреля, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Лжепредпринимательство продолжает причинять значительный ущерб экономике страны: за последние пять лет сумма установленного ущерба по оконченным делам составила более 242 млрд тенге (47,7 млрд рублей), сообщает сегодня, 14 апреля, Генеральная прокуратура Казахстана.

Леонид Соломаткин. Пирушка дельцов. 1880

Надзорный орган констатирует, что размер этого ущерба растет с каждым годом: «Если в 2011 году установленный ущерб составлял 27,7 млрд тенге (5,4 млрд рублей), то в 2015 году он достиг уже 85,5 млрд тенге (16,8 млрд рублей). При этом возмещаемость в среднем не превышает 7% — 16,2 млрд тенге (3,2 млрд рублей), а в 2015 году составила лишь 1,2% — 1,027 млрд тенге (202,4 млн рублей)».

Но и эти цифры, считают в Генпрокуратуре, не отражают реальных масштабов ситуации.

В этой связи ведомство приводит данные Национального банка, из которых следует, что за последние пять лет предприниматели страны обналичили более 15 трлн тенге (почти 3 трлн рублей), и эта цифра ежегодно увеличивается.

«Нужно признать, что в основном борьба осуществляется уже с последствиями этих преступлений, когда ущерб уже причинен и деньги «осели в карманах», и только уголовно-карательными мерами, вследствие чего возмещаемость находится на столь низком уровне. Между тем, превентивные механизмы уполномоченными органами практически не используются. Материалами уголовных дел установлены факты игнорирования отдельными банками второго уровня требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем», — отмечает Генпрокуратура.

В пример приводится один из крупных банков страны, который обналичил 77 млрд тенге (15,2 млрд рублей) и ни разу не инициировал вопрос о приостановлении подозрительных операций.

«За прошлый год только 8 из 28 банков второго уровня сообщали в Комитет по финансовому мониторингу о подозрительных операциях. В то же время самим Комитетом финансового мониторинга в 2015 году приостановлено 106 подозрительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств на сумму 2,6 млрд тенге (512,4 млн рублей). При этом, только согласно материалам уголовных дел Комитета госдоходов, за указанный период обналичено более 136 млрд тенге (26,8 млрд рублей)», — отмечает надзорный орган.

В Уголовном Кодексе республики дается следующее определение лжепредпринимательству: «Создание субъекта частного предпринимательства либо приобретение акций (долей участия, паев) других юридических лиц, предоставляющее право определять их решения, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях незаконного получения кредитов или освобождения от налогов, или сокрытия запрещенной деятельности, или извлечения иной имущественной выгоды, или в целях содействия совершению таких действий, а равно руководство им, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству».

За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей (4 242 000 тенге или 835 945 рублей), либо «исправительными работами в том же размере», либо ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.