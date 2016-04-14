Махачкала, 14 апреля, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов предложил разместить на будущей купюре номиналом 2000 рублей главную достопримечательность Дербента — крепость Нарын-Калу, передает 14 апреля корреспондент ИА REGNUM. Свой выбор руководитель республики объяснил тем, что Дербент — это город, в котором в мире и согласии живут последователи всех религий.

topcastles.ru Дербентская крепость

«Городская крепость Нарын-Кала является не только городским символом, но и символом толерантности, взаимопонимания и сосуществования основных мировых культур», — цитирует Абдулатипова РИА «Дагестан».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, совет директоров Банка России выступил с иницативой введения новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. По словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, выбирать города, которые будут изображены на купюрах, будут сами россияне. С этой целью в ближайшее время на одном из федеральных каналов пройдет голосование. Новые банкноты планируется выпустить уже в следующем году.

Напомним, в сентябре 2015 года город Дербент отметил 2000-летний юбилей. На его проведение было выделено 1,7 млрд рублей. Незадолго до круглой даты стало известно, что руководство страны решило продлить юбилейные мероприятия до 2018 года. Начало строительства крепости Нарын-Кала датируется VIII веком. Ее площадь превышает 4,5 гектара. В разное время она находилась под контролем персов, арабов и монголов.