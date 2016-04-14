Красногорск, 14 апреля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердила, что президент не отделяет себя от народа. Главе государства также удалось продемонстрировать высокую компетенцию и профессионализм, считает депутат Госдумы Анатолий Выборный. Об этом он заявил в программе «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Президент не разделяет «я» и народ. Он понимает, что все проблемы нужно вместе решать», — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что среди приоритетов, обозначенных в ходе прямой линии, были названы эффективность управления органов власти и работа антикоррупционного законодательства.

«Что касается приоритетов, то, конечно, это — эффективность управления органов власти. Упоминали там и остров Шикотан. Тут же последовала реакция о возбуждении уголовного дела. Конечно, так не должно быть, но хотя бы гарантия того, что заработало антикоррупционное законодательство и теперь служащие и чиновники боятся, и как только СМИ представляют тот или иной аспект, тут же следует реакция», — подчеркнул депутат.

Как, в свою очередь, отметил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, в стране наметилось преодоление кризиса, что и было отмечено президентом в ходе общения с согражданами.

«Считаю, что важным также стал вопрос: «Какая сейчас полоса в стране?». Если два года назад стана находилась, действительно, в очень серьезном экономическом кризисе, сегодня мы говорим, что, как президент сказал, у нас переходный этап. Мы должны стремится к росту в экономике. Это — важнейшая вещь», — добавил Жуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Владимир Путин в 14-й отвечал на вопросы в ходе «Прямой линии» с президентом.

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