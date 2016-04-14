Минск, 14 апреля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Александр Лукашенко на встрече в Стамбуле с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном заявил, что Белоруссия и Пакистан достигли впечатляющей динамики в развитии двусторонних отношений по самым различным направлениям, сообщает пресс-служба президента постсоветской республики.

REGNUM Лукашенко

«Прошлый год для наших стран стал особым. Он войдет в историю, — сообщил Лукашенко. — Мы без громких слов наладили за один год стратегическое партнерство между Пакистаном и Белоруссией».

«Мы очень оперативно продвинулись на многих направлениях нашего сотрудничества. Наша задача — ускориться, и мы к этому готовы по всем направлениям», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 28−29 мая 2015 года совершил визит в Пакистан, где провел переговоры с президентом страны Мамнуном Хусейном и премьер-министром Навазом Шарифом, подписав «Исламабадскую декларацию» двустороннего партнёрства. Затем президент Индии Пранаба Мукерджи 2−4 июня посетил Минск: по итогам переговоров была подписана «дорожная карта» белорусско-индийского двустороннего сотрудничества.

Пакистанская делегация прибыла в Минск в конце лета: главы правительств двух стран подписали «дорожную карту» сотрудничества на 2015−2020 годы. В ходе состоявшихся 10−11 августа 2015 года в Минске переговоров премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа с Александром Лукашенко руководитель постсоветской республики назвал себя учеником Шарифа и заявил о возможности создать «треугольник Минск — Пекин — Исламабад». Лукашенко также заявил Шарифу, что Белоруссия готова стать «окном в Европу» для Пакистана. Эксперты обратили внимание на роль Пекина в сближении Минска с Исламабадом.