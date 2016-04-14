Душанбе, 14 апреля, 2016, 18:14 — ИА Регнум. С начала года Таджикистан посетили 89,1 тыс. иностранных граждан, 73,2 тыс. из них — в качестве туристов, что на 5,8 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает сегодня, 14 апреля, «Азия-Плюс» со ссылкой на данные Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве республики.

Фотография на память

Как отметили в Комитете, от пребывания иностранных туристов в госбюджет республики за этот период поступило $36 млн (2,4 млрд рублей).

По официальным данным, в 2015 году в Таджикистане побывали 413,8 тыс. иностранцев, 240,5 тыс. человек — в качестве туристов. Общий доход в госбюджет составил $120,3 млн.

Отметим, что таджикский национальный парк «Горы Памира» вошел в перечень из 65 объектов, небезопасных для посещения туристами по версии министерства иностранных дел Великобритании. Однако причины, по которым парк был включен в этот список, не указываются.