Донецк, 14 апреля, 2016, 18:13 — ИА Регнум. На Украине после избрания Владимира Гройсмана на пост премьер-министра не завершится политический кризис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Достоинство

Как сообщают СМИ ДНР, об этом 14 апреля заявила и.о. главы Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, Гройсман на посту премьера продолжит реализовывать политику президента Украины Петра Порошенко.

«Назначение Гройсмана означает, что правительство станет более лояльным к политике Порошенко. Одно из последних заявлений нового премьер-министра от 5 апреля о невозможности проведения выборов на Донбассе слово в слово отражает позицию президента Украины», — сказала Никонорова.

Она также считает, что в Раде так и не удалось сформировать стабильную коалицию.

«Говорить как о реальной оппозиции, так и о стабильной коалиции не приходится, что никоим образом не ведет к выходу страны из политического хаоса», — отметила Никонорова.

Напомним, сегодня Рада отправила в отставку Арсения Яценюка и назначила на пост премьер-министра страны Гройсмана. Такое решение поддержали 257 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. В апреле Гройсман, еще будучи главой Верховной рады Украины, заявил, что не видит возможности провести местные выборы в ДНР и ЛНР по украинскому законодательству, поскольку сейчас «невозможно обеспечить безопасность участников избирательного процесса».