Иваново, 14 апреля, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Митинг в поддержку дольщиков Ивановской ДСК пройдет 16 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в обкоме КПРФ.

77metrov.ru Дольщики

Поскольку организаторам митинга не удалось согласовать его проведение в центре Иванова, на площади Ленина, было принято решение провести его в Советском районе, у мемориального комплекса «Красная Талка», установленным в память о расстреле в 1905 году бастующих рабочих.

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Между тем, сегодня стало известно, что дольщики, объявившие 4 апреля голодовку, приняли решение ее приостановить. Соответствующее решение появилось на странице прямой трансляции голодовки в сети. Сама трансляция прервана. Ранее несколько участников голодовки были госпитализированы из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что после начала голодовки с представителями дольщиков встречались представители областных властей, в том числе 8 апреля встречу с ними провел губернатор Павел Коньков. Глава региона твердо пообещал, что все клиенты Ивановской ДСК, вложившие средства в покупку жилья, свои квартиры получат, причем первые дома планируется сдать уже в ближайшее время. Ситуация со строительством объектов находится на личном контроле губернатора.