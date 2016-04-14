Кито, 14 апреля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Во время визита в США президент Эквадора Рафаэль Корреа сделал ставку на свой мужской шарм. Во время интервью CNN он заявил, что его визит в Нью-Йорк связан с презентацией нового документального фильма, который представляет его страну как ведущее туристическое направление Латинской Америки. На вопрос журналистов, что, кроме туризма, может предложить Эквадор миру, глава Эквадора ответил: «хорошего… очень симпатичного президента». Также, он призвал иностранных инвесторов вкладывать свои средства в Эквадор, «уважая законы этой страны», сообщает «Эквадор сегодня».

Антуан Ватто. Соблазнитель

Как ранее писал правительственный портал El Ciudadano, Рафаэль Корреа посещал Нью-Йорк и Чикаго, чтобы принять участие в премьере документального фильма «Royal Tour» о туристической привлекательности Эквадора. Кроме этого, Рафаэль Корреа выступил перед американскими СМИ и встретился с эквадорской диаспорой.

С 14 по 17 апреля президент Эквадора будет находиться с официальным визитом в Ватикане.