Москва, 14 апреля, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Цены на продукты питания росли в 2015 году быстрее общей инфляции, поэтому данные правительства РФ по инфляции не противоречат росту среднего чека на продуты питания в два раза, полагают опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 14 апреля эксперты. Экономисты прокомментировали ответ президента РФ Владимира Путина в ходе «прямой линии» жительнице Москвы, которая сомневалась в верности официальных данных по инфляции в связи с тем, что ее продуктовый чек подорожал за год в 2 раза.

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«На какие-то товары цены могут не вырасти вообще»

Рост цен на продукты питания в 2015 году был выше общей инфляции и составил 14%, отмечает генеральный директор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман. «Это не противоречит словам женщины о росте ее среднего чека в два раза, потому что общая потребительская инфляция отражает средний темп роста цен в стране, а не на каждый товар в отдельности. Общая потребительская инфляция — это своего рода средняя температура по больнице, при этом на какие-то товары цены могут не вырасти вообще, а на другие вырасти в несколько раз», — сказал он.

Показатель роста цен зависит от конкретного набора товаров, подчеркнул эксперт. «Если составить свою потребительскую корзину из наиболее подорожавших товаров, то можно получить рост среднего чека и в два раза, и больше. Кстати, в Москве потребительская инфляция в 2015 году была выше общероссийской и составила 14,2%», — говорит Эдерман.

«Эмоциональная реплика»

Задававшая вопрос про рост цен женщина могла покупать исключительно зарубежные товары, которые не попали под санкции и остались вне идущих процессов импортозамещения, предположил в свою очередь вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер. «Но скорее всего, это просто эмоциональная реплика. Если быть точным, то используя данные Росстата, можно подсчитать, что цены на продовольственные товары удвоились с конца 2008 года», — пояснил он.

В ходе «прямой линии» президента РФ спросили про уровень инфляции. Жительница Москвы отметила, что ее чек в магазине вырос в два раза, в то время как правительство отчитывается об инфляции на уровне 12,9%, и спросила, кому ей верить: чеку или правительству? Путин порекомендовал в такой ситуации верить и чеку, и правительству.