Москва, 14 апреля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин тонко намекнул на то, что он рассматривает внешнюю политику сквозь призму внутренней. Об этом 14 апреля заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Советский плакат «Мы русские... Мы всё одолеем!» (А. Суворов)

«Владимир Путин сознательно поворачивает руль в сторону внутренней политики. Он сказал о непобедимой армии, сказал об оборонном заказе. Но он говорил также о том, что будет, если решится ряд проблем — мы будем непобедимы, будет сильная армия, возможности. Путин дал тонкий сигнал, что он рассматривает внешнюю политику сквозь призму внутренней», — сказал Кургинян в эфире «Первого канала».

При этом он призвал не считать Путина чиновником: «Он — национальный лидер, и в этом смысле есть дозированное напряжение для всей элиты. У нас «людишек не перебрали» — элита вялая. Но когда Путин даёт такие сигналы, то начинает бояться каждый, и есть освежение элиты, которую надо постоянно будить. Мы не справимся ни с чем без того, чтобы эта элита стала инструментом в руках народа и президента».

Напомним, 14 апреля президент РФ завершил традиционную «Прямую линию», которая в этом году прошла в 14-й раз. Глава государства отвечал на вопросы граждан РФ с 12:00 до 15:40.

Читайте полный текст «Прямой линии»