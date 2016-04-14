Москва, 14 апреля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Конституция предусматривает для президента статус арбитра между центральной властью и субъектами. Об этом 14 апреля заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Правильно ли делает Владимир Путин, что вникает в небольшие вопросы и вторгается в вопросы исполнительной власти? В Конституции президент обладает исполнительными полномочиями. Президент, по Конституции, — арбитр в отношениях между центральной властью и субъектами. Президент сегодня занимался реализацией своих прямых полномочий на «Прямой линии». Хорошо это или плохо? Я могу точно сказать, что, например, жителям Нижнего Новгорода стало лучше от того, что власти получили указание исправить дороги», — сказал Никонов в эфире «Первого канала».

По его словам, общение президента — это «сумма сигналов, тяжёлых и прямых»: «Но есть и тонкие сигналы нам, законодателям. Я получил ряд тонких сигналов. Прозвучал хороший вопрос об экзамене, который хотел бы сдать Путин. Очень тонкий сигнал о необходимости совершенствования системы. Дети, которые готовятся сдавать ЕГЭ, должны сдавать ЕГЭ, но система должна совершенствоваться. Был и вопрос нагрузки наших детей в школах. Я сделал ряд выводов, которые будут реализованы в ближайшее время в форме законов».

Напомним, в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин не обошёл своим вниманием вопрос о скандальном инциденте с Рамзаном Кадыровым, вопрос о своей личной жизни, а также прокомментировал тему международных отношений — в частности, с Турцией и Украиной.

Закрывая «Прямую линию», президент признался в том, что иногда ругается матом, а также отреагировал на пожелание бабы Зины, написавшей сообщение президенту, и пожелал ей долгих лет здоровья.