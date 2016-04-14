Владикавказ, 14 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. В Северной Осетии внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проходит успешно. Как сообщает 14 апреля корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в ходе встречи с министром спорта России Виталием Мутко, руководитель РСО-Алания Вячеслав Битаров, находящийся в командировке в Москве.

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Временно исполняющий обязанности главы подробно проинформировал федерального министра о том, как проходит в Северной Осетии внедрение спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), отметив, что руководство республики личным примером побуждает население к участию в массовых занятиях физической культурой и спортом.

«Несколько дней назад сам сдал нормативы на золотой значок ГТО. Всем правительством мы участвовали в выполнении нормативов комплекса, тем самым продемонстрировав ценности здорового образа жизни и дав посыл всем нашим согражданам более активно бороться за получение значков ГТО», — отметил Битаров.

Как рассказали в администрации главы и правительства республики, в ходе разговора Вячеслав Битаров обсудил с Виталием Мутко состояние и перспективы развития физической культуры и спорта в Северной Осетии. Были затронуты темы строительства и реконструкции спортивных объектов, подготовки кадров для отрасли, развития базовых видов спорта и другие вопросы. Речь шла и о проблемах ФК «Алания».

«Футбольный клуб «Алания» в 1995 году завоевал титул чемпиона России. На сегодняшний день мы эту команду потеряли, но готовы выстроить программу развития футбола, прежде всего детско-юношеского, чтобы вернуть победные традиции. И мы рассчитываем на поддержку с вашей стороны в этом направлении», — подчеркнул Вячеслав Битаров.

Министр спорта России заверил Вячеслава Битарова в том, что в ближайшей перспективе посетит Северную Осетию, чтобы на месте оценить ситуацию с развитием спорта и ознакомиться с объёмом предстоящих работ.

Напомним, что в РСО-Алания более 1000 человек успешно сдали нормативы ГТО. Отметим, что 29 человек заслужили «золотой значок», 720 — бронзовый и 298-серебряный. По словам временно исполняющего обязанности министра спорта Северной Осетии Хасана Бароева, в будущем году планируется провести массовый фестиваль ГТО, в котором примут участие госслужащие совместно с жителями республики.