Киев, 14 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Украинское правительство не будет возвращаться к прежней практике дотирования бедных и богатых граждан, путем установления низких тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом, 14 апреля, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя Раде программу Кабмина, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Гривна

«В качестве первоочередных шагов на текущий год я вижу анализ эффективности и управления внедрения системы субсидий и тарифной политики. Система субсидий выполнила важную роль предохранителя на первом этапе перехода к экономически обоснованным тарифам. И система социальных служб в целом справилась с этим вызовом. Мы должны четко осознавать, что через снижение тарифов государство фактически дотировало всех бедных и богатых. Потому та же субсидия была скрытой в разнице в тарифах», — сказал Гройсман.

По его словам, новое правительство закончит реформирование системы субсидий и тарифной политики.

«Система дотирования «Нафтогаза» создавала поле для коррупции. Система изменена, и на нас ляжет ответственность завершения этой реформы», — считает Гройсман.

Также премьер обещает пересмотреть налоговую систему страны.

«Мы должны вернуться к налоговой реформе. Совместно с Радой я предлагаю немедленно создать рабочую группу с привлечением международных экспертов, которая вернется к двум наработанным вариантам нового Налогового кодекса. Мы должны взять то лучшее, что есть в каждом из них. Мы должны оценить реальные последствия введения тех или иных изменений в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — рассказал Гройсман.

Он считает, что новый Налоговый кодекс должен обеспечить экономический рост. При этом Гройсман пообещал «наложить мораторий на любые изменения в налоговое законодательство в течение 3−5 лет».