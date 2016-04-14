Москва, 15 апреля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 15 апреля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о порядке изъятия земель у нерадивых владельцев, сообщает ИА REGNUM.

Аркадий Пластов. Земля. 1962

Поправки устанавливают особый порядок изъятия земель сельхозназначения в случае их ненадлежащего использования. «Одна из норм, которая содержится в законопроекте, предполагает сокращение срока — с пяти до двух лет — по истечении которого неиспользуемый участок может быть изъят у собственника в случае ненадлежащего использования», — пояснил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

При этом срок сокращается за счет включения срока, необходимого на освоение земельного участка, в общий срок неиспользования такого участка.

Депутаты устанавливают обязанность нерадивого собственника земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которого есть сведения о ненадлежащем использовании земли в течение трех и более лет подряд, приступить к его использованию в течение года с момента возникновения права собственности. Если это требование выполнено не будет, собственник может быть привлечен к административной ответственности.

Также предлагается дать муниципальным органам право устанавливать повышенную ставку земельного налога на земли сельхозназначения в случае их неэффективного использования.

Кроме того, при неустранении нарушений, связанных с ненадлежащим использованием или неиспользованием земельного участка, возможно обращение в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов. При этом начальная цена земельного участка при проведении повторных публичных торгов по его продаже в случае, если публичные торги признаны несостоявшимися, снижается на двадцать процентов.

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») обратила внимание на то, что при решении проблемы вовлечения сельхозземель в оборот следует также уделить внимание вовлечению в оборот земель сельхозназначения, находящихся в долевой собственности. «Наряду с этим остается нерешенным вопрос с землями сельхозназначения, находящиеся в муниципальной и государственной собственности, где и сейчас находится много земли сельхозначения. Остается открытым вопрос, связанный со стимулирующими мерами, побуждающие наших производителей заниматься эффективным землепользованием, и которые также необходимо параллельно предусмотреть в Госпрограмме по развитию сельского хозяйства», — отмечает парламентарий.

По состоянию на 1 января 2014 г. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации составила 386,5 млн. га, в том числе сельскохозяйственных угодий 196,1 млн. га (50,7%).